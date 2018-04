Quelles sont les aéroports les plus appréciés des voyageurs ? Pour la septième année consécutive, le voyagiste en ligne eDreams a publié son classement des meilleurs aéroports du monde. Résultats ?

Singapour, Zurich et Istanbul sont les préférés des voyageurs, tandis que l’aéroport Mohamed V de Casablanca, Rome Ciampino, les deux aéroports de Berlin (Tegel et Schönefeld) et Londres Luton sont les moins appréciés. L’enquête a rassemblé plus de 50 000 avis de voyageurs et la restauration, le shopping et les salles d’attente faisaient, notamment, partie des critères d’évaluation.