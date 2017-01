La mesure peut paraître surprenante. Pourtant, selon les calculs d'UPS, empêcher ses camions de tourner à gauche lui permettrait de livrer 350.000 colis de plus par an et de faire de nombreuses économies.





UPS est l'une des sociétés les plus actives dans le transport de marchandises à travers le monde. Afin de limiter ses coûts et d'augmenter la vitesse de livraison des colis, toute petite amélioration est bonne à prendre. C'est pourquoi elle a communiqué un ordre à ses livreurs : celui d'éviter à tout prix de tourner à gauche.

Bob Stoffel, cadre de l'entreprise, a expliqué à The Independent que tourner à gauche implique de traverser la chaussée et de laisser passer tous les véhicules venant de la droite. Une perte de temps considérable, surtout dans les grandes villes. Alors que si les camions se contentent de tourner à droite, ils doivent simplement attendre que le feu soit vert pour foncer vers leur destination.

Pour parfaire la technique, UPS a acheté un logiciel qui supprime presque tous les virages à gauche dans les itinéraires des conducteurs. Avec succès ! Les calculs indiquent en effet que l'entreprise peut livrer 350.000 colis en plus par an, tout en laissant 1.100 camions à l'arrêt. Elle économise donc 38 millions de litres de carburant par an. Plutôt ingénieux.