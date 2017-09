Direction et syndicats du site de Volvo Cars à Gand sont parvenus à un accord qui devrait mettre fin à la grève, a annoncé la direction jeudi matin. On ignore pour l'instant le contenu du texte qui sera d'abord présenté aux salariés. Une partie de ces derniers avait spontanément débrayé lundi matin afin de protester, entre autres, contre le départ de 250 travailleurs temporaires et la nouvelle organisation du travail après l'arrêt de la production de la XC60. Une procédure de conciliation était en cours depuis mercredi.

Les travailleurs seront informés du projet d'accord, par groupes, dès 11h00 ce jeudi matin. Un vote sera ensuite organisé et le travail pourra éventuellement reprendre.