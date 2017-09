L'opérateur télécom Voo lancera lundi son offre 'One', un pack tout-en-un incluant pour la première fois le mobile aux côtés de la téléphonie fixe, de l'internet et de la télévision. L'objectif de l'entreprise est d'attirer les familles et de rivaliser avec les autres opérateurs proposant des offres similaires.

Ce qui n'est le cas que du seul Proximus dans le sud du pays. Pour un tarif unique de 95 euros par mois, VOO promet un "accès au monde de l'illimité". Il n'y aura en effet pas de limites à l'usage de l'internet, qui disposera, avec 200 Mbps, de la vitesse de connexion la plus rapide de Wallonie. Le volume d'appels depuis le poste fixe sera illimité vers les fixes et mobiles en permanence tandis que le consommateur aura accès à plus de 85 chaînes de télé généralistes et thématiques et disposera d'un forfait mobile avec appels et SMS illimités et 2 giga de données mobiles.

En Wallonie, seul Proximus propose actuellement une offre similaire, dite '4-play', avec son 'Tuttimus'. Le 'Love' d'Orange Belgium n'inclut en effet pas la téléphonie fixe aux côtés de l'internet, de la télévision et du mobile.