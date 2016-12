Les attentats ont poussé les entreprises à opter pour une sécurité accrue de leurs collaborateurs. Le secteur se porte bien en Belgique: les réservations sont même à la hausse. Illustration avec BCD Travel, leader du marché chez nous. Eclairage.

Responsable pour la Belgique de BCD Travel, leader des voyages d’affaires, Jean-François De Mol revient sur une année marquée notamment par un contexte international tendu.

Le tourisme a souffert des attentats. Qu’en est-il des voyages d’affaires ?

Le principal impact a trait à la sécurité. C’est désormais la première préoccupation de nos clients. Une étude que nous avions réalisée l’an passé montrait qu’une entreprise sur trois ne savait pas exactement où se trouvaient ses collaborateurs en voyage d’affaires. Aujourd’hui deux sur trois savent exactement où se trouve chacun. Les entreprises sont aussi plus soucieuses dans la préparation des voyages, notamment vers des destinations moins sûres.

Quel est l’impact pour vous ?

De plus en plus d’entreprises nous demandent de réserver plus que l’avion ou le train. Avant, nous étions surtout une billetterie. Les clients réservaient de leur côté l’hôtel ou la voiture de location. Ils le faisaient par Internet, avaient leurs habitudes, faisaient appel à des collègues des filiales à l’étranger, optaient pour l’hôtel qui était réservé par l’organisateur de la conférence où se rendait leur collaborateur… C’est de moins en moins le cas. De plus en plus, nous nous occupons de l’ensemble du voyage. Cela nous permet de localiser plus facilement où chaque collaborateur en voyage se trouve. Nous avons d’ailleurs développé une plateforme pour cela (voir ci-dessous, NdlR).