La Belgique est célèbre pour ses frites, son chocolat et ses bières. Elue patrimoine culturel immatériel par l’UNESCO, la bière, en particulier, est étroitement liée à notre identité. Et notre identité, c’est aussi le football ! Cela fait plus de 30 ans que Jupiler est le sponsor fidèle des Diables Rouges. Jean-Jacques Velkeniers, Président de l’Europe de l’Ouest au sein d’AB InBev nous explique pourquoi le groupe brassicole a décidé de soutenir notre équipe nationale d’une manière bien particulière.

Vous avez changé le nom de la marque Jupiler en « Belgium ». Quel rapport avec le foot ?

Ce 15 juin démarre la Coupe du Monde FIFA 2018 et lors d’une coupe, c’est bien connu, peu importe qui vous êtes, quel est votre emploi, à quoi vous ressemblez, nous nous unissons tous derrière notre équipe nationale. Avec Jupiler, nous avons donc voulu matérialiser ce sentiment d’être tous belges en changeant notre propre nom en « Belgium ».

Pensez-vous que cette campagne ambitieuse va drainer des supporters ?

Les consommateurs veulent de plus en plus de l’expérience qualitative autour d’une marque. Mais, ils veulent aussi du sens, des valeurs et du partage. Les amateurs de bière vivent des moments mémorables autour de grands événements, qu’ils soient musicaux ou sportifs. Or, qu’y-a-il de plus belge que d’encourager nos Diables Rouges avec une bière belge à la main ?

Quel est le goût de cette nouvelle bière ?

La recette de la Jupiler est identique, seul le nom change provisoirement en Belgium jusqu’à la fin de la Coupe. En revanche, nous avons mis en place diverses actions pour alimenter le sentiment des supporters d’être belges. La génération actuelle des Diables Rouges est plus que jamais capable de nous rendre fiers de notre pays et de ses joueurs. D’après nous, il incombe aux partenaires des Diables Rouges et de la Coupe du Monde FIFA 2018 de promouvoir ensemble des valeurs telles que l’unité et la diversité et de réunir tout le monde autour d’une cause supérieure. En tant que marque belge, nous stimulons une fierté belge dans laquelle de nombreux compatriotes se reconnaîtront. Avec « Belgium » et l’hashtag associé #WEAREBELGIUM, nous ne formons qu’un avec notre équipe !

Est-ce que vous avez prévus des actions spéciales lors des matchs des Belges ?

Evidemment ! Nous savons des précédentes coupes du monde et championnats que ce sont des moments très vivants. C’est donc pour nous, en tant que sponsor, une excellente opportunité. Nous misons beaucoup là-dessus. Et nos partenaires « restauration et grande distribution » jouent un rôle très important, dans la mesure où de nombreuses actions sont prévues. Nos gadgets (drapeaux, t-shirts, écharpes, etc.) – qui s’élèveront à plus d’un million de pièces – partent d’ailleurs comme des petits pains. Nos clients les adorent. Et ce n’est pas tout ! Dans plus de 150 points stratégiques à travers la Belgique, nous (ou l’un de nos partenaires) installerons des écrans géants, afin que les supporters puissent vivre un expérience footballistique optimale et encourager les Diables Rouges.

Allez-vous regarder tous les matchs des Diables ?

Cela va de soi. ! Je regarderai le premier match de la maison et je serai ensuite sur la Oude Markt (la place du Vieux Marché), à Louvain, pour suivre les deux matchs suivants. Il me faudra ensuite trouver un endroit pour regarder les phases finales car je suis certain que la Belgique y accèdera.

En interne, nous avons également installé des écrans géants dans nos bureaux de Louvain et nous les avons tous décoré avec un seul et même objectif : encourager de tout cœur les Diables Rouges. Nos Red Devils seront bien évidemment également soutenus sur les autres sites de l’entreprise. Nous savons, en effet, à quel point les matchs de la Coupe du Monde sont des instants exaltants pour les Belges et pour nos employés. Nous tenons donc à leur libérer du temps pour cette occasion unique !

