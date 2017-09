Tout le monde va sur Wikipédia, l'encyclopédie collaborative en ligne, pour y chercher des infos. Aujourd'hui, le site est gratuit mais il souffre. C'est en tout cas ce que laisse entendre le message adressé aux Belges par son fondateur Jimmy Wales.

"À tous nos lecteurs en Belgique,

Nous irons droit au but : aujourd'hui, nous vous demandons d'aider Wikipédia. Afin de préserver notre indépendance, nous ne diffuserons jamais de publicité. Notre existence dépend de vos dons. Ils sont en moyenne de 10 €, mais seule une faible part de nos lecteurs fait un don.

Si chaque personne qui lit ce message donnait 2 €, cela permettrait à Wikipédia de continuer à prospérer de nombreuses années. Le prix d’un café, c’est tout ce dont nous avons besoin.

Lorsque j'ai décidé que Wikipédia serait un projet sans but lucratif, on m’a prévenu que j’allais le regretter. Plus de dix ans se sont écoulés et aujourd’hui Wikipédia est toujours, parmi les dix sites web les plus visités au monde, le seul à être géré par une organisation à but non lucratif et une communauté de bénévoles.

Est-ce que je n'ai jamais pensé à l'argent qu'on aurait pu gagner si le site avait recours à la publicité ? Si, bien sûr. Mais ce ne serait pas pareil. Les gens ne lui feraient pas confiance. J’espère que vous considérez l’importance d’un accès illimité à des informations fiables et neutres. Aidez-nous à garder Wikipédia accessible en ligne, sans publicité, et lui permettre de croître. Merci."

Un appel aux dons qui a pour but de soutenir l'encyclopédie et ses autres supports: Commons, Wiktionnaire, Wikisource, Wikibooks….