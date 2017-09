Xavier Piesvaux a 27 ans d'expérience dans le secteur de la distribution. Xavier Piesvaux était jusqu'ici vice-président senior du groupe Walmart au Canada. Avant cela, il avait passé dix ans en tant que CEO du retailer roumain Mega Image (division d'Ahold Delhaize); il y a joué un rôle important dans le développement de la marque, faisant passer le nombre de magasins de 14 en 2006 à près de 500 en 2015, selon le communiqué.

"Xavier est le successeur adéquat pour que Delhaize redevienne à nouveau le magasin préféré en Belgique et au Luxembourg".

Denis Knoops quitte le groupe Ahold Delhaize après 25 ans en son sein dont les trois dernières années à la tête de Delhaize en Belgique.

Delhaize compte 700 magasins en Belgique.

La marque au lion est depuis un certain temps l'homme malade du groupe fusionné Ahold Delhaize. Ce dernier progresse aux Etats-Unis et aux Pays-Bas, mais stagne en Belgique. Au deuxième trimestre, la marge opérationnelle de Delhaize en Belgique était de 2,5%, contre 2,9% un an plus tôt, mettant sous pression sa part de marché.