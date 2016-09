"Zaventem a bloqué 2.000 jobs à Charleroi"

Entreprise

Benvenuti. C’est avec un large sourire que Jean-Jacques Cloquet, le patron de l’aéroport de Charleroi (BSCA), a accueilli ce mardi Air Corsica (voir ci-contre), une nouvelle compagnie sur le tarmac de Gosselies. L’occasion de faire le point avec l’ancien joueur du Sporting de Charleroi sur les différents projets de l’aéroport carolo.

Avec l’arrivée d’Air Corsica, vous "piquez" une compagnie à Liège, puisque le transporteur corse quitte Bierset où il était présent depuis trois ans…

Non, pas du tout. Nous discutions avec les Corses depuis six ans. A l’époque, j’étais convaincu qu’ils viendraient à Charleroi, mais ils ont préféré Liège. L’un de nos problèmes est que, depuis quatre ans, nous sommes saturés à certaines heures et que nous ne pouvons plus proposer certaines tranches horaires, notamment tôt le matin. Mais ce handicap commercial va disparaître dès décembre, avec l’inauguration de notre deuxième terminal. Nous ambitionnons d’accueillir 10 millions de passagers par an à l’horizon 2024.