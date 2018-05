Contenu de partenaire

Le cœur de métier de l’entreprise Ziegler a toujours été la logistique, bien avant que le terme ne fasse florès. Dès sa création, en 1908, Ziegler était reconnue comme l'un des leaders dans l'importation des vins et spiritueux en provenance de France. Pour le compte de négociants, l’entreprise bruxelloise importait du vin en fûts par rail. Elle assurait ensuite la mise en bouteilles, l'étiquetage et la distribution… Une sorte de chaîne logistique avant la lettre ! Aujourd'hui encore, Ziegler compte de nombreuses agences à proximité des centres vinicoles et s'est forgé une spécialité des transports intercontinentaux par voie maritime ou aérienne, par exemple des vins d'Afrique du Sud vers la Chine.

Expo ’58 : le début de l’expansion internationale

Au fil des années et des opportunités, l'entreprise a connu un fort développement, tant par croissance interne qu'externe. « L'événement le plus important fut certainement l'Exposition Universelle de 1958 à Bruxelles, pour laquelle notre entreprise fut choisie comme transitaire officiel. Cette désignation catapulta Ziegler dans le monde entier », raconte Alain Ziegler, Président du Groupe. La signature du Traité de Rome, un an auparavant, fit pressentir à Arthur Edouard Ziegler, le fils du fondateur et son Président jusqu’en 2017, qu'il allait se passer quelque chose en Europe et qu'il fallait que l'entreprise soit prête à relever ce challenge.

Ces événements furent les catalyseurs d'un déploiement européen dont on connaît la suite aujourd'hui : plus de 3.000 collaborateurs, 930.000 m² d’entrepôts, 120 sites dans 14 pays, dont 17 sites en Belgique… Le Groupe Ziegler s’est également spécialisé dans des marchés de niches, comme la logistique au service de l'industrie retail, de l'industrie aéronautique, l'industrie du deux roues, les foires et expositions, ou encore la gestion de grands projets.

Aujourd'hui, le groupe familial est dirigé en tandem par Alain Ziegler, Président du Groupe, et Diane Govaerts, Directrice Générale. Ensemble, ils inscrivent l’entreprise dans l’ère numérique et poursuivent son adaptation aux évolutions des chaînes logistiques tout en perpétuant les valeurs entrepreneuriales et familiales qui ont permis à la société de se développer depuis sa création.

Transformation digitale

« Parmi les axes d’innovation figure la transformation digitale de notre entreprise », explique Diane Govaerts. « C’est un gros chantier, gage de plus de productivité et d’excellence au bénéfice de notre clientèle. »

Ziegler développe ainsi son système ZIMOB (Ziegler Management On Board). Outre la géolocalisation des véhicules, cet outil d’optimisation des tournées remonte en temps réel l’information aux exploitants. « Il permet une grande réactivité, et surtout une meilleure information et transparence vis-à-vis des clients », poursuit Diane Govaerts. ZIMOB permet de planifier automatiquement les tournées, l’intervention humaine se limitant à environ 10%, « de quoi réduire les coûts et booster la productivité… »

Les livraisons et enlèvements se font ainsi chaque jour sans bulletin de livraison et de manière digitale. Pour le client, l’avantage est de suivre en continu ses marchandises, de se connecter aux systèmes de transports et d'entreposage Ziegler et de disposer en ligne immédiatement de l’accusé de réception électronique. Il en va de même pour la logistique : le logiciel LOGIS permet une visualisation instantanée des niveaux de stock et des statuts des commandes.

« Avec le passage à la 3ème et 4ème génération de la société familiale et son 110ème anniversaire, c'est un nouveau chapitre qui s’écrit dans l'histoire de Ziegler et le lancement de Ziegler 4.0 ! », se réjouit Alain Ziegler.

Ziegler

Tel. +32 (0)2 752 47 66 / www.zieglergroup.com

info_ziegler@zieglergroup.com