La Bourse de Bruxelles c’est aussi pour ses spécialistes, un marché qui regorge encore de petites capitalisations. Et si l’on prend le temps de les approcher, de les connaître, il est relativement aisé d’y distinguer les entreprises recelant du potentiel. Qui se souvient encore de la société belge Sapec ? Active dans le secteur de l’agroalimentaire, cette entreprise a cédé une grosse partie de ses activités, ce qui lui a permis de sortir de l’ombre en Bourse de Bruxelles, et d’afficher sur l’année une progression de 436 %. Une occasion manquée, pensez-vous ?

Non : les volumes traités sur cette valeur sont généralement très limités. Mais les détenteurs de ces titres se demandent comment la société va réussir à exprimer la valeur dégagée vers ses actionnaires de la manière la plus indolore fiscalement… Dès le 1er janvier, le précompte mobilier sur dividendes passera à 30 % ! Mais la taxe sur les plus-values spéculatives qui a amené les transactions sur les petites valeurs belges au point mort disparaîtra au même moment, au profit d’un accroissement des plafonds de la taxe sur les opérations de Bourse (TOB).

On peut donc s’attendre à un retour des petits investisseurs, et qui sait, de nouvelles signatures à la Cote… Une manière de retrouver les avantages de petites structures comme VGP (logistique, entrepôts) qui a progressé de 168 % cette année, ou d’Econocom (informatique) dont la hausse de 60 % sur les douze derniers mois est passée relativement inaperçue. On sera également attentif à l’évolution de Fagron, l’ex-filiale d’Omega Pharma, dans laquelle l’homme d’affaires belge Marc Couke a remis des billes (et son savoir-faire).

Depuis son retour, l’action Fagron a déjà repris 44 % en Bourse de Bruxelles. La cote bruxelloise rappelle aussi à sa lecture, de très mauvais souvenirs, comme la chute historique de Dexia dont les reliquats toxiques sont toujours cotés, et ont encore baissé de 77 % en 2016 !

Un marché belge parfaitement partagé(...)