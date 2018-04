=> "50 questions-clés pour tout savoir sur votre pension"

La pension, cela se planifie, s’anticipe car, en Belgique, elle reste et restera relativement peu généreuse. Pour vous aider à y voir plus clair et poser les bons choix financiers, fiscaux et patrimoniaux, La Libre vous propose, ce week-end, un supplément spécial sur la pension, à travers diverses questions-clés. Parmi celles-ci, "à combien va s'élever ma pension légale ?"