Ainsi donc, par les voies impénétrables de sa recomposition annuelle, voici l’action Ablynx devenue composante de l’indice Bel 20 des plus belles valeurs de la cote bruxelloise. L’entreprise biotech gantoise, qui fait l’objet d’une offre de rachat par le groupe français Sanofi, est en effet entrée, après deux offres successives, dans le créneau technique lui permettant de rivaliser avec les autres étoiles de notre cote. Ce qui lui a permis d’éjecter un pilier de notre marché : la société Bekaert… qui pourrait bien y revenir par la suite. Bref, voilà le Bel 20 un peu plus jeune, plus biotech et… plus volatil ? Alors là, pas plus que la semaine dernière, et même un peu moins.

(...)