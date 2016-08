Belfius n’augmentera pas ses tarifs

Placements / Marchés

Pas facile d’exercer le métier de banquier dans l’environnement macroéconomique actuel ! Même en réalisant des résultats honorables, ce secteur est soumis à de fortes pressions. Les incertitudes géopolitiques, l’environnement de taux d’intérêt au plancher qui se prolonge, les évolutions digitales et l’importance des contrôles régulatoires exercent une pression sur les marges du secteur de la bancassurance. Dans cet environnement, les banques optent pour des stratégies différentes. Désormais, les banquiers n’ont qu’une phrase à la bouche : "adapter le business model". Alors que Max Jadot, le CEO de BNP Paribas Fortis, annonçait des hausses de tarifs au sein de sa banque, le discours est différent chez Belfius.

Une filiale de gestion

Avec un montant de 249 millions d’euros, le résultat net semestriel de la banque est en léger retrait par rapport à celui de la même période de 2015 mais avec une clôture des résultats juste après le Brexit. La banque versera cependant un dividende intermédiaire à son principal actionnaire, l’Etat belge. Mais comment les représentants de cette banque entrevoient-ils l’avenir face à la baisse des taux d’intérêt ? En effet, le législateur impose aux banques de rémunérer les livrets d’épargne à un minimum de 0,11 %. La marge des taux représente la majorité de la rentabilité de la banque et elle ne cesse de rétrécir. Belfius a dès lors mis en place une couverture sur les taux d’intérêt. "Nous ne descendrons jamais nos taux en dessous de zéro même si nous pensons que le minimum imposé par le ministre sur les livrets d’épargne est trop important. Par ailleurs, il ne faut pas regarder les choses par un seul bout de la lorgnette. Notre stratégie dans ce contexte de taux faibles est d’accompagner le client, selon son profil de risque et ses objectifs, vers une diversification de son épargne. Nous prendrons le temps de l’accompagner vers d’autres produits. Nous œuvrerons de façon à ce que les clients nous fassent confiance et disposent chez nous d’au moins cinq produits financiers", explique Marc Raisière, CEO de Belfius.

Offre de fonds

C’est dans cette optique que la banque vient de créer une filiale d’asset management, Belfius Investment Partners, en vue de développer une offre de fonds et de produits qui seront commercialisés dans le réseau dès le mois de septembre. Cette expertise avait en effet disparu du groupe suite à la vente de la filiale d’asset management rebaptisée Candriam. "Penser que les banques pourront encore réaliser des rentabilités de l’ordre de 10 à 11 % est totalement illusoire. Nous tablons pour la suite sur des rendements de l’ordre de 6 à 7 %. De plus, nous reconnaissons que le résultat de 600 millions que nous visions à l’horizon 2020 est mis sous pression. S’il n’est pas remis en cause, nous reconnaissons qu’il sera difficile à atteindre", souligne Jos Clijsters, président du conseil d’administration. Est-ce une façon de déjà annoncer une plus faible rentabilité à l’avenir ? La banque Belfius mise son futur sur la satisfaction de ses clients et sur une diversité de son offre. Aux questions clairement posées, les réponses sont fermes. Comptez-vous augmenter vos tarifs à court terme ? "Non". Comptez-vous effectuer des coupes dans le personnel à court terme ? "Non". Une rationalisation des agences est cependant prévue, de même qu’une formation des employés afin d’orienter les clients vers une gamme de produits plus diversifiée. La réussite du "business model" passera aussi par le développement du digital, par l’innovation et par "l’éducation" des clients.Isabelle de Laminne