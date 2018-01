Comme beaucoup de monde, j'ai été interpellé par l'envolée du cours du Bitcoin. Après une longue réflexion, j'ai finalement franchi le pas et j'ai acheté mes premières crypto-monnaies le 20 décembre dernier après plusieurs heures de lecture sur le sujet, quelques coups de fil à des personnes de bons conseils et, surtout, après m'être fixé des limites personnelles. Deux semaines plus tard, il est évident que je ne suis pas devenu un expert en finances ou en trading. L'idée de cet article n'est donc pas de vous dévoiler une recette que personne ne connaît, ni de vous inciter à investir. Mais plutôt de partager ma courte expérience avec ceux qui sont sur le point de franchir le pas, en leur âme et conscience. Voici mes dix conseils.