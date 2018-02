Après le plongeon de Wall Street et Tokyo, on pouvait s'attendre au pire mardi matin en Europe, mais les marchés devaient rapidement y refaire une partie de leurs pertes initiales. L'indice BEL 20, qui avait chuté de 3,7 pc, ne perdait plus que 2,1 pc en s'inscrivant à 3.913 points vers 11 heures avec tous ses éléments dans le rouge.

Ceux-ci étaient à nouveau emmenés par Galapagos (88,78) avec une nouvelle chute de 3,8 pc. Dans ce désert rouge, deux valeurs se mettaient toutefois en évidence, Sapec (69,80) et Option (0,10) avec des envolées de 10,8 et 17,8 pc, cette dernière avec à nouveau plus de 13 millions d'exemplaires déjà négociés. Les poids lourds AB InBev (86,41) et Engie (13,11) abandonnaient 2 pc tandis que KBC (74,88) et ING (15,11) étaient négatives de 2,2 et 3,1 pc en compagnie d'Ageas (41,31), en baisse de 2,3 pc. Solvay (110,05) et UCB (65,56) valaient 1,8 et 1,7 pc de moins que lundi, Umicore (39,80) et Nyrstar (5,96) reculant de 2 pc. Colruyt (43,14) et Ahold Delhaize (17,29) étaient ne baisse de 1,4 et 2,3 pc, Bekaert (35,66) et Aperam (44,14) reculant de 0,4 et 2,7 pc, Ontex (23,46) et bpost (26,20) de 2,1 et 2,3 pc, Ackermans (142,30) et GBL (89,26) de 2,6 pc. Proximus (25,76) et Telenet (60,00) cédaient 2 et 1,5 pc, Orange Belgium (16,00) perdant par ailleurs 2,4 pc.

Hors indice, Exmar (5,73) et Melexis (80,25) avaient perdu plus de 7 pc avant de ramener ces écarts respectivement à 2 et 1,9 pc. Asit (4,90) et Celyad (32,30) avaient perdu 8 et 7 pc avant de ramener ces pertes à 5,4 et 4,8 pc. Bone Therapeutics (8,80) et Mithra (13,90) chutaient de 6,2 et 5,3 pc, Fagron (10,23) et arGEN-X (58,30) abandonnant plus de 4,8 pc, IBA (23,20) et MDXHealth (3,42) plus de 4 pc. Recticel (8,58) abandonnait également 3,4 pc et Hamon (1,00) chutait de 7 pc tandis que des baisses de plus de 3 pc étaient notées en RealDolmen (31,60) et Roularta (22,20). Kinepolis (55,30) et D'Ieteren (35,58) étaient enfin négatives de 2,4 et 2 pc, Lotus (2.160,00) et Greenyard (19,56) de 2,7 et 3,1 pc.

L'euro s'inscrivait à 1,2411 USD dans la matinée de mardi, contre 1,2418 la veille vers 16H30. L'once d'or gagnait 4,85 dollars à 1.341,75 dollars et le lingot se négociait autour de 34.760 euros, en progrès de 145 euros.