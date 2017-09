Warren Buffett vient de fêter son 87e anniversaire. L’homme semble en pleine forme ! Il est aussi, selon le "Billionaires Index" de l’agence Bloomberg, le quatrième homme le plus riche de la planète avec un patrimoine estimé de 78 milliards de dollars.

Année après année, Warren Buffett se pique de livrer, à qui veut l’entendre, ses idées sur la manière de faire fructifier un patrimoine. Dans son cas, il agit à travers la société d’investissement Berkshire Hathaway. L’Américain communique de manière très simple et très transparente lors d’une présentation de ses fameuses "Lettres aux actionnaires", lesquelles sont reprises depuis 1977 sur le site de Berkshire Hathaway. Les exemplaires plus anciens (jusqu’en 1965) sont repris dans un ouvrage en vente sur Amazon. Pourquoi en effet, dans la logique d’un investisseur professionnel, donner ce qu’on peut vendre… ?

Warren Buffett ne se cache pas d’avoir adopté la philosophie d’investissement de John C. Bogle, fondateur de la société de gestion de fonds Vanguard. Elle est basée sur le bon sens : sélectionner des fonds bon marché; analyser les coûts des conseils; ne pas donner trop de valeur aux performances passées, mais les utiliser pour évaluer le risque et la qualité de la gestion; se méfier des gestionnaires vedettes; éviter les trop gros fonds; ne pas en détenir trop; et enfin, une fois les fonds acquis, les conserver sur le long terme.

(...)