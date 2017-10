Le bain de sang survenu à Las Vegas lundi a propulsé vers le haut les actions de plusieurs fabricants d'armes. Les titres du groupe Sturm, Ruger & Co, et de la société American Outdoor Brands, maison-mère de Smith & Wesson, prenaient tous plus de 3% en cours de séance à Wall Street dans des volumes deux fois plus importants que d'habitude.

Selon des analystes, ces hausses s'expliquent par le fait que ce type d'évènement dramatique pousse généralement des Américains à acquérir une arme, pour se défendre ou par crainte que la législation sur les armes soit durcie à l'avenir.