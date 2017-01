Le monde de la gestion de fonds est inquiet des récentes décisions du gouvernement indien. Alors que le marché boursier local est “porteur de croissance et d’opportunités exceptionnelles”, comme le rappelait il y a peu le spécialiste des marchés émergents Mark Mobius (Templeton), une taxe sur les plus-values tout aussi exceptionnelle se profile pour les fonds d’investissement étrangers.

Pour faire court : les fonds “offshore” (les fonds basés en dehors de l’Inde) qui investissent au moins la moitié de leurs actifs en titres indiens devraient retenir 30 à 40 % (30 % pour les particuliers et 40 % pour les entreprises) des plus-values comme nouvel impôt à la source.

Cette taxe proche de celle mise en place puis abrogée par le gouvernement belge, n’est appliquée que lors de la réalisation de la plus-value moins de 3 ans après l’investissement. Attention : les plus-values effectuées lors d’une vente après plus de 3 ans sont aussi taxées, à raison de 10 ou 20 % selon le type d’investisseur.

Casse-tête comptable en vue

“La taxe vise surtout les gros investisseurs, car elle ne touchera que les actionnaires qui vendent plus de 5 % des actifs d’un fonds ou d’un compartiment de fonds, investi en actions indiennes”, nous explique Xavier Servais (Société de Bourse Delande et Cie). Une taxe à relativiser sans doute face au potentiel d’appréciation des belles valeurs indiennes. Mais qui risque fort de faire fuir les gros investisseurs institutionnels (fonds de pension, assureurs).

Selon une analyse de Bloomberg, plus de 1000 sociétés d’investissement étrangères gérant quelque 39 milliards de dollars seraient potentiellement affectées par cette taxe qui doit entre en vigueur dans les semaines qui viennent. Ce pourrait être un nouveau coup dur pour la croissance indienne mise à mal déjà par la catastrophique opération de démonétisation lancée il y a quelques semaines. On prête en outre au gouvernement l’intention de taxer également les avoirs en or détenus par les Indiens.