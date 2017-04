Placements / Marchés Le site de microblogs américain Twitter a enregistré au 1er trimestre des résultats supérieurs aux prévisions, faisant décoller son action en Bourse à l'ouverture de Wall Street.

L'action bondissait de 10,78% à 16,24 dollars à l'ouverture de Wall Street vers 09h45 GMT. Son cours a toutefois été divisé par deux sur les deux dernières années.

Le groupe de Jack Dorsey a enregistré une perte de 61,56 millions de dollars sur les trois premiers mois de l'année, en réduction par rapport aux 79,73 millions sur la même période un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action est toutefois de 0,11 dollar, supérieur aux attentes du marché qui étaient de 0,01 dollar.

Le chiffre d'affaires est en baisse de 8% à 548 millions de dollars mais lui aussi supérieur aux attentes qui étaient de 512 millions.

Twitter a également enregistré une croissance du nombre de ses utilisateurs mensuels qui est passé à 328 millions à la fin du 1er trimestre pour 319 millions sur les trois mois précédents et 310 millions sur la même période un an plus tôt. Cette croissance est de 7% aux Etats-Unis sur un an, à 70 millions d'utilisateurs à la fin du trimestre, et de 6% dans le reste du monde à près de 259 millions.

"Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer une accélération de la croissance de nos utilisateurs quotidiens pour le 4e trimestre consécutif et de 14% sur un an", a souligné Jack Dorsey lors d'une conférence téléphonique avec les analystes.

"Il y a quelques élements qui laissent penser que nous avons recueilli de nouveaux utilisateurs et d'autres qui reviennent pour suivre l'actualité politique au 1er trimestre et particulièrement aux Etats-Unis", a souligné le PDG.

Le site a toutefois prévenu que la croissance de ses revenus publicitaires, particulièrement surveillée par le marché, devrait continuer d'être "significativement" inférieure à celle de ses utilisateurs. Elle a baissé de 11% sur un à 474 millions de dollars.

Twitter a également lancé récemment plusieurs autres fonctionnalités comme la diffusion en continue d'évènements sportifs. Mais elle peine toujours à monétiser sa fréquentation.

"Résultats bien meilleurs que prévu pour Twitter ce matin", a souligné Jan Dawson de Jackdaw Research mercredi, soulignant que la croissance du nombre d'utilisateurs mensuel était la meilleure en deux ans.