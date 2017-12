Wall Street repartant de peu dans le rouge, le Bel 20 et ses voisins européens devaient légèrement creuser leurs pertes vendredi à l'approche de la clôture. Celle-ci confirmait une baisse de notre indice vedette de 0,34 pc à 3.977,88 points avec 15 de ses éléments dans le rouge, son bilan 2017 s'établissant à une hausse de 10,30 pc. Peu de choses à signaler par ailleurs alors que l'euro poursuivait sa progression face au billet vert aux alentours de 1,20 USD. Bpost (25,39) emmenait les baisses en reculant de 1,84 pc tandis que Bekaert (36,45) était en tête avec un gain de 1,46 pc.

KBC (71,11) était finalement positive de 0,03 pc contrairement à ING (15,32) et Ageas (40,72) qui cédaient 0,74 et 0,13 pc.

AB InBev (93,13) se dépréciait de 0,05 pc, Colruyt (43,36) et Ahold Delhaize (18,34) reculant de 0,16 et 0,14 pc.

Solvay (115,90) et UCB (66,18) valaient 0,56 et 0,42 pc de moins que jeudi, Umicore (39,45) reperdant 0,80 pc tandis que Nyrstar (6,71) s'appréciait de 0,07 pc.

Proximus (27,35) et Orange Belgium (17,50) perdaient finalement 0,87 et 0,60 pc à l'inverse de Telenet (58,09) qui progressait de 0,24 pc; Ontex (27,57) étant en hausse de 0,27 pc et Galapagos (78,98) en baisse de 0,32 pc.

Hors indice, MDXHealth (3,21) devait effacer son nouveau recul matinal et regagner 4,3 pc après sa chute de 13,3 pc de la veille.

Biocartis (11,94) et Ablynx (20,72) gagnaient de 1,1 et 1,5 pc en compagnie de Celyad (34,61) qui remontait de 1,2 pc, ThromboGenics (3,38) et IBA (23,89) cédant 0,6 et 0,8 pc.

Iep Invest (6,02) progressait enfin de 3,8 pc, Greenyard (20,11) de 1 pc et Keyware Tech. (1,55) de 3,3 pc à l'inverse de Melexis (84,37) et EVS (29,22), en baisse de 1,1 et 0,9 pc.

AB InBev était nettement en tête au rang des échanges avec 1.144.694 titres traités pour quelque 107 millions d'euros seulement, devant KBC (321.521 titres et 23 millions) et UCB (282.698 titres et 19 millions).

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,1993 USD, contre 1,1977 dans la matinée et 1,1948 la veille. L'once d'or gagnait 8,75 dollars à 1.301,55 dollars et le lingot se négociait autour de 34.890 euros, en progrès de 100 euros.