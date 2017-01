L'euro montait mardi au plus haut de l'année face au dollar après des déclarations de Donald Trump sur les effets néfastes de la force du billet vert, la livre sterling bondissant sur des développements liés au Brexit.

Vers 19H00 GMT (20H00 à Paris), l'euro valait 1,0698 dollar - après avoir atteint 1,0719 dollar, au plus haut depuis six semaines - contre 1,0602 dollar lundi vers 22H00 GMT.

La monnaie européenne baissait légèrement face à la monnaie nippone, à 120,93 yens pour un euro contre 121,06 yens lundi soir.

Le billet vert reculait face à la devise japonaise, à 113,04 yens pour un dollar contre 114,19 yens la veille.

"C'est le dollar qui s'affaiblit de façon générale aujourd'hui", a souligné Eric Viloria, de Wells Fargo. "Il n'y a pas eu beaucoup d'indicateurs (...) mais il y a eu des développements sur le plan politique avec des propos du futur président Donald Trump, qui a affiché sa préférence pour un dollar plus faible".

M. Trump, qui deviendra officiellement vendredi le nouveau président américain, a jugé "trop fort" le dollar, dans des propos tenus auprès du Wall Street Journal et publiés lors du week-end, alors même que c'est depuis son élection début novembre que le billet vert a particulièrement flambé.

"Même si ces déclarations semblaient surtout viser le taux de change entre le dollar et la monnaie chinoise, les marchés ont pu les interpréter de façon plus générale", a avancé M. Viloria.

Pour autant, l'analyste ne voyait qu'une "correction" à court terme dans l'affaiblissement du billet vert et comptait sur le dollar pour continuer à s'apprécier cette année face à la perspective de mesures de relance budgétaire par M. Trump et d'un resserrement monétaire par la Réserve fédérale (Fed).

Le reste du marché des changes était marqué par un très fort rebond de la livre sterling après un discours de Theresa May, alors que la monnaie avait mal commencé la semaine par crainte que la chef du gouvernement britannique ne confirme la perspective d'un "Brexit dur".

Mme May est pourtant bien allée en ce sens mardi en évoquant une sortie "claire et nette" du Royaume-Uni de l'Union européenne (UE), mais, au fur et à mesure de son discours, les cambistes se sont mis à racheter en masse des livres sterling.

"Ces derniers jours, il y avait eu tellement de fuites sur l'idée générale de son discours que les effets négatifs avaient déjà largement eu lieu sur la livre", a expliqué dans une note Omer Esiner, de Commonwealth Foreign Exchange.

Selon lui, Mme May a apporté un petit soutien inattendu à la livre en annonçant que le résultat des négociations avec l'UE serait soumis au Parlement britannique, mais la monnaie restait exposée à de gros risques d'affaiblissement à plus long terme.

Vers 19H00 GMT, la livre britannique montait fortement face à la monnaie européenne, à 86,40 pence pour un euro, et s'envolait face au billet vert, à 1,2382 dollar pour une livre. Elle était tombée lundi dans les échanges asiatiques à 1,1986 dollar, son plus faible niveau depuis le 7 octobre.

Le franc suisse baissait très légèrement face à l'euro, à 1,0731 franc pour un euro, et montait face au dollar, à 1,0031 franc pour un dollar.

La devise chinoise s'est nettement renforcée face au billet vert, finissant à 6,8450 yuans pour un dollar à 15H25 GMT - son niveau le plus fort à la fin des échanges depuis mi-novembre - contre 6,9008 yuans lundi à 15H30 GMT.

L'once d'or a fini à 1.216,05 dollars au fixing du soir, contre 1.203 dollars lundi.