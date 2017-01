Sevran, banlieue désargentée de Seine-Saint-Denis, à vingt-cinq minutes en RER de Paris, sera, à partir de ce 20 janvier, et pour deux ans au moins, à la pointe d’une intéressante innovation culturelle. Une Micro-Folie, qui porte bien son nom, et dont on doit l’idée à Didier Fusillier, président du Parc de la Villette.

Elle est installée dans un quartier classé zone de sécurité prioritaire. Au milieu des cités-dortoirs de béton, on n’y trouve plus ni cinéma, ni théâtre, ni centre culturel. A cinq minutes à pied de la gare RER, se dresse désormais une structure de quelque cinq cents mètres carrés. A son entrée, une colonne de cubes rouges rappelle les Folies, pavillons de métal conçus par l’architecte Bernard Tschumi dans le Parc de la Villette, à Paris.

D’où le nom du lieu, Micro-Folie, trait d’union avec le parc culturel parisien, qui abrite la Cité de la Musique, la Philarmonie de Paris et le Cité des Sciences et de l’Industrie.

Décentraliser les trésors de la Nation

Le concept de la Micro-Folie de Sevran est simple, nous explique Didier Fusillier : "Décentraliser les trésors de la nation vers des quartiers compliqués." A la fois lieu d’exposition numérique, salle de spectacles et "fab-lab", comme on dit pour désigner les lieux de présentation et de d’expérimentation de nouvelles technologies, la Micro-Folie est un espace culturel modulable.

Pas question, ici, de construire un bâtiment en dur et onéreux. Extérieurement, l’endroit n’a rien de remarquable, ressemblant à un entrepôt, joliment "customisé". A l’intérieur, l’espace est adaptable selon les besoins à partir des trois modules de base de la Micro-Folie.

D’abord le Musée numérique, dispositif virtuel qui permet de découvrir sur un mur d’écran des chef-d’œuvre de sept grands musées nationaux français - dont Le Louvre, le musée du quai Branly, le Centre Pompidou ou le château de Versailles. Deuxième espace : le café communautaire Little Folie, lieu de rencontres et d’animation, notamment destiné aux enfants et aux familles. Enfin, l’Atelier - ou FabLab - est un espace voué à accueillir les jeunes talents et créateurs locaux branchés sur les nouvelles technologies.

Le contre-pied de Google

