Les marchés européens saluaient la trêve commerciale sino-américaine par des bonds de plus de deux pour cent lundi matin. Vers 11 heures, l'indice BEL 20 était toujours en hausse de 1,9 pc, à 3.554 points, avec tous ses éléments dans le vert à la seule exception de Proximus (24,25) qui cédait 0,8 pc. arGEN-X (95,50) se distinguait par un bond de 11,2 pc après avoir gagné jusqu'à 15 pc après l'annonce d'un important contrat. Aperam (26,88) bondissait également de 8 pc devant Ontex (19,46) qui regagnait 4,5 pc. ING (11,00) et KBC (64,38) valaient 2,9 et 1,5 pc de plus que vendredi, Ageas (42,80) se contentant d'un mieux de 0,4 pc. AB InBev (68,06) était positive de 0,6 pc tandis que Solvay (99,14) et UCB (75,08) progressaient de 3,8 et 1,1 pc en compagnie d'Umicore (39,24) et Nyrstar (0,79) qui gagnaient 2,4 et 5,1 pc. Galapagos (90,88) et bpost (11,49) s'appréciaient de 1,8 et 0,7 pc, GBL (81,90) et Ackermans (143,80) de 3 et 1,3 pc, Colruyt (56,66) et Ahold Delhaize (22,81) de 0,4 pc. Telenet (44,32) était en hausse de 1,1 pc et Orange Belgium (16,70) de 1,2 pc.

Hors indice, Recticel (7,02) et Melexis (55,50) bondissaient de 6 et 6,3 pc, Bekaert (24,08) et Picanol (76,80) de 4,4 et 4,1 pc. Barco (101,20) et EVS (21,90) étaient en hausse de 2,3 et 3,8 pc, Jensen (36,50) et Balta (3,40) progressant de 2,5 et 2,2 pc à l'inverse de Ter Beke (125,00), négative de 3,4 pc. MDxHealth (2,01) et Asit (2,19) plongeaient de 5,6 et 8,3 pc contrairement à Oxurion (4,08) qui était en hausse de 8,8 pc, Eckert-Ziegler (12,00) regagnant 2,5 pc supplémentaires.

L'euro s'inscrivait à 1,1362 USD dans la matinée de lundi, contre 1,1333 vendredi dernier vers 16H30. L'once d'or gagnait 11,80 dollars, à 1.230,45 dollars, et le lingot se négociait autour de 34.840 euros, en progrès de 245 euros.