Un article d'Isabelle de Laminne, responsable du blog MoneyStore.





Cela fait longtemps que l’on attend un label de qualité pour les produits financiers qualifiés de socialement responsables commercialisés en Belgique. Consciente du succès et de la demande pour ces produits financiers « éthiques », Febelfin, l’association qui représente le secteur financier en Belgique, a mis au point une norme de qualité concernant les produits financiers socialement responsables. Aujourd’hui, il n’existe pas de norme légale en Belgique pour les produits de ce type. De ce fait, sur ce segment de marché, on trouve « à boire et à manger ».

C’est ainsi que certains produits sont qualifiés d’ISR alors que leur contenu, leur méthode de sélection des valeurs en portefeuille et leur contrôle laissent à désirer. Le secteur se penche sur cette nécessité d’une plus grande qualité. « Pour offrir aux investisseurs davantage de fiabilité et de transparence, il a ainsi mis au point une norme de qualité pour les produits financiers durables. Cette norme de qualité définit un certain nombre d’exigences minimales auxquelles les produits financiers durables doivent satisfaire, tant au niveau de la procédure que du portefeuille d’investissement. Si les produits satisfont à ces exigences, ils peuvent alors être effectivement commercialisés en tant que produits financiers durables. Un label de durabilité est aussi envisagé », explique-t-on chez Febelfin.

Après avoir soumis cette proposition de norme de qualité au secteur, Febelfin lance une consultation vers le grand public. C’est donc l’occasion pour les investisseurs de donner leur avis sur la qualité qu’ils sont en droit d’exiger en matière d’ISR. Cette consultation publique a démarré le 25 avril 2018. « Chacun pourra surfer sur le site internet de Febelfin pour y consulter la proposition de norme de qualité, y déposer ses commentaires éventuels sur cette proposition et y compléter une enquête. La norme de qualité définitive sera publiée en juillet de manière qu’à partir de janvier 2019, les produits financiers durables puissent être assortis d’un label de durabilité ».





