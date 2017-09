Wall Street manquant toujours de conviction jeudi à l'ouverture, les marchés européens restaient eux-mêmes partagés et peu modifiés. Le BEL 20 devait à nouveau tester le seuil des 4.000 points sans pouvoir s'y maintenir et terminer à 3.989,41 points, en progrès de 0,01 pc avec 10 de ses éléments dans le vert et un cours inchangé en Colruyt (46,73). Ontex (28,59) avait pris la tête des baisses en chutant de 2,17 pc devant Engie (14,48) qui cédait 0,89 pc ; Ackermans (146,80) se distinguant par contre à la hausse grâce à un rebond de 2,41 pc. ING (15,31) avaient viré de 0,26 pc à la hausse tandis que KBC (70,49) et Ageas (38,92) restaient négatives de 0,01 et 0,61 pc.

AB InBev (102,40) ne gagnait plus que 0,05 pc, Ahold Delhaize (15,35) ayant de même ramené son gain à 0,85 pc. Solvay (126,30) et UCB (59,22) gagnaient finalement 0,80 et 0,36 pc contrairement à Umicore (67,34) et Nyrstar (6,38) qui reperdaient 0,24 et 0,08 pc. Telenet (55,70) progressait de 0,38 pc à l'inverse de Proximus (28,90) et Orange Belgium (19,00) qui cédaient 0,67 et 1,53 pc. Bekaert (40,78) et Aperam (45,09) perdaient 0,35 et 0,76 pc tandis que Bpost (24,31) et Galapagos (86,61) s'appréciaient de 0,39 et 1,44 pc.

Hors indice, Asit Biotech (4,22) et Bone Therapeutics (8,90) chutaient de 4,1 et 3,1 pc alors que IBA (28,92) remontait de 3,5 pc en compagnie de TiGenix (1,04) et Ablynx (12,74) qui gagnaient 6,5 et 5 pc. Kinepolis (48,24) et EVS (31,25) abandonnaient chacune 1,5 pc, ce que gagnait Barco (89,05). Montea (44,51) et Wereldhave Belgium (92,42) chutaient enfin de 4,2 et 2,2 pc, WDP (93,90) et Xior (40,80) cédant 1,5 et 1,1 pc. Balta (11,50) gagnait toujours 1,7 pc contrairement à D'Ieteren (37,31) qui avait viré de 1,6 pc à la baisse, Kinepolis (48,24) et Exmar (4,61) abandonnant 1,5 et 2 pc.

AB InBev était de loin en tête au rang des échanges avec 1.425.956 titres traités pour quelque 146 millions d'euros, devant KBC (519.121 titres et 37 millions) et Ageas (606.481 titres et 24 millions).

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,1894 USD, contre 1,1903 dans la matinée et 1,1908 la veille. L'once d'or gagnait 3,95 dollars à 1.325,80 dollars et le lingot se négociait autour de 35.840 euros, en progrès de 150 euros.