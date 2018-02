Le bitcoin a repassé jeudi la barre des 10.000 dollars. En 24 heures, la monnaie virtuelle a pris plus de 8%. Ses concurrentes telles qu'ethereum et ripple ont également le vent en poupe, selon le site Coinmarketcap. Les cryptomonnaies avaient récemment dévissé en raison d'inquiétudes liées à la potentielle mise en place de règles plus strictes ainsi qu'à des avertissements d'entreprises et régulateurs.

Début février, le cours du bitcoin avoisinait les 6.200 dollars, soit un plancher par rapport au sommet atteint en décembre, lorsque la monnaie s'échangeait aux alentours de 20.000 dollars.