Les Bourses européennes ont terminé globalement en petite hausse mardi, faisant preuve de prudence après les premières annonces de Donald Trump, malgré la publication de chiffres jugés satisfaisants.

"Il manque toujours la décision des investisseurs de prendre plus de risques dans un contexte politique obscurci", a expliqué auprès de l'AFP Daniel Larrouturou, directeur général délégué de Diamant Bleu Gestion.

"Le marché s'interroge sur la portée des premières décisions de Donald Trump", ajoute-t-il.

Par ailleurs, la publication de deux indicateurs favorables ont laissé les Bourses européennes de marbre.

La croissance de l'activité privée dans la zone euro est restée stable en janvier, à son deuxième plus haut niveau depuis décembre 2015. En France, la croissance du secteur privé s'est affichée en janvier au plus haut depuis plus de cinq ans.

L'Eurostoxx 50 a progressé de 0,26%.

La Bourse de Paris a fini en petite hausse (+0,18%).

L'indice CAC 40 a grignoté 8,62 points à 4.830,03 points dans un volume d'échanges modéré de 2 milliards d'euros. La veille, il avait fini en recul de 0,60%.

La Bourse de Londres a terminé quasi stable (-0,01%).

L'indice FTSE-100 des principales valeurs s'est effrité de 0,84 point pour terminer à 7.150,34 points.

La Bourse de Francfort a regagné du terrain.

L'indice vedette Dax a effacé une partie de ses pertes de la veille en avançant de 0,43% à 11.594,94 points tandis que le MDax des valeurs moyennes a gagné 0,63% à 22.711,01 points.