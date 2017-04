Abonnés P.D.-D. et P.V.C.

Septante-cinq codes supplémentaires pour un total de 885 : la nouvelle déclaration d’impôts pour les revenus 2016 risque-t-elle d’être un solide casse-tête pour de nombreux contribuables ?

"Chaque année, la déclaration est présentée comme un épouvantail", reconnaît Philippe Jacquij, administrateur général de la fiscalité, rappelant que 82 % des contribuables remplissent au maximum 20 cases. Pour un contribuable sur trois, c’est même moins de dix cases.

Il y a en fait 88 nouveaux codes et 13 suppressions. Petit tour d’horizon de tous ces changements.

1 Les nouveaux codes fédéraux

Les premiers changements concernent de nouveaux codes fédéraux (commençant par 1 ou 2). "Il y en a huit par conjoint pour les heures supplémentaires prestées dans l’Horeca. Cela fait donc 16 cases", note Philippe Jacquij. C’est encore 24 cases supplémentaires (2 fois 12) pour l’évolution des revenus de certains capitaux (de 15 à 17 %).

2 Les nouveaux codes régionaux

Il y a aussi des nouveaux codes régionaux (débutant par 3 et 4), concernant principalement le logement. "En Wallonie, c’est un peu plus compliqué. La région a instauré un nouveau système de chèque habitation qui limite les avantages dans le temps". En région wallonne, toujours, apparaît les cases pour le crédit "coup de pouce", qui permet un accès au crédit facilité aux jeunes entreprises et indépendants.

3 Les codes qui passent à la trappe

...