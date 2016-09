Les doutes reprennent Wall Street qui finit en nette baisse

Placements / Marchés

Wall Street a nettement baissé mardi, effaçant son fort rebond de la veille dans un contexte incertain exacerbé par les doutes sur les politiques monétaires ainsi qu'une rechute des cours pétroliers: le Dow Jones a perdu 1,41% et le Nasdaq 1,09%. Selon des résultats définitifs, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a cédé 258,32 points à 18.066,75 points et le Nasdaq, à dominante technologique, 56,63 points à 5.155,25 points. L'indice élargi S&P 500 a reculé de 32,02 points, soit 1,48%, à 2.127,02 points.

La Bourse de New York poursuit ainsi une évolution en dents de scie, après avoir interrompu vendredi un été léthargique par une chute de 2%, puis avoir tenté un franc rebond lundi.

Principal facteur de baisse mardi, "le secteur de l'énergie est sous la pression d'une chute des cours du pétrole à la suite de prévisions défavorables de l'Agence internationale de l'Energie (AIE)", ont mis en avant dans une note les experts de la maison de courtage Charles Schwab.

Le marché de l'or noir, qui avait aussi essayé de rebondir lundi, s'est replié de près d'un dollar et demi le baril après que l'AIE, bras énergétique de l'OCDE, a publié un rapport mensuel plutôt pessimiste sur les chances d'un rapide rééquilibrage de l'offre et de la demande de pétrole.

En conséquence, "il n'y a pas d'autre actualité (...) que les cours du pétrole qui baissent et semblent entraîner la Bourse avec eux", a reconnu Bill Lynch de Hinsdale Associates.

Cette aversion au risque a été ressentie d'autant plus fortement que les marchés évoluent en pleine incertitude sur les politiques monétaires mondiales, en particulier aux Etats-Unis, où la Réserve fédérale annoncera sa prochaine décision le 21 septembre.

"On a de plus en plus l'impression que les politiques monétaires, telles qu'elles sont menées actuellement, ne sont plus aussi efficaces qu'auparavant", a expliqué Jack Ablin, de BMO Private Bank.