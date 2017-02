On le sait, les temps sont difficiles pour les épargnants belges qui doivent se contenter aujourd’hui de rendements maigrichons sur leurs comptes d’épargne.

Chez nous, pour rappel, les banques sont tenues d’offrir à leurs clients un rendement minimum annuel de 0,11 % (0,01 % de taux de base + 0,10 % de prime de fidélité). Mais ces derniers mois, de plus en plus de grands patrons de banques ont remis en cause le principe même de ce seuil minimum, mettant en avant la difficulté des banques de tenir leurs engagements dans un contexte de taux très bas, notamment en raison d’une politique très accommodante de la Banque centrale européenne (BCE). Dans certains pays, en Allemagne par exemple, certains organismes bancaires pratiquent déjà des taux négatifs. En clair, l’épargnant perd de l’argent en le déposant à la banque, prix de la sécurité.

La faute à l’inflation

Mais si nous n’en sommes pas encore là en Belgique - le ministre des Finances Johan Van Overtveldt a plus d’une fois rejeté cette perspective de taux négatifs - c’est bien dans notre pays que les taux d’intérêt réels sur l’épargne des ménages sont les plus négatifs de la zone euro. Ce constat a été dressé par Eric Dor, directeur des études économiques de l’IESEG School of Management. Il a sorti sa calculette. Et le constat est clair : les épargnants belges perdent aujourd’hui du pouvoir d’achat en déposant leurs économies sur un carnet d’épargne. En cause, l’inflation élevée dans notre pays et qui fait plus que manger le taux d’intérêt nominal sur les dépôts bancaires. Hier, les derniers chiffres sont tombés : la hausse des prix a encore accéléré en janvier en Belgique, à 2,65 % sur un an. Elle s’élevait "seulement" à 2,03 % en décembre (et 1,77 % sur l’ensemble de l’année écoulée). Comme on le voit dans l’infographie ci-contre, le taux d’intérêt réel moyen reçu par un épargnant belge en décembre 2016 et qui aurait déposé de l’argent sur un compte d’épargne ordinaire un an plus tôt est de -2,03 % (et de -1,30 % sur un dépôt à terme de moins d’un an). La Belgique affiche ainsi la pire performance en Europe et partage la lanterne rouge avec la Lettonie. Seule petite consolation, seuls quelques pays parviennent encore aujourd’hui à afficher un chiffre positif comme la Slovaquie, Chypre ou l’Italie.

Le constat dressé par l’économiste peut paraître étonnant alors que les Belges restent scotchés aux bons vieux carnets d’épargne sur lesquels on retrouve pas loin de… 250 milliards d’euros, un chiffre en constante hausse ces dernières années. Et qui confirme que le Belge reste encore et toujours, plus de huit ans après le début de la crise financière, très frileux à l’idée d’assumer un risque et d’investir dans des placements plus rémunérateurs.