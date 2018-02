C’est le "paradoxe Uber". Alors que la compagnie de transports a engrangé des pertes abyssales en 2017 (4,5 milliards de dollars), elle semble toujours plaire autant à ses investisseurs. Lors du dernier tour de table des investisseurs, Uber a ainsi été valorisé à hauteur de 72 milliards de dollars, ce qui en fait désormais la plus grosse "licorne" (nom donné aux start-up ayant un poids financier important et non cotées en Bourse) du moment.

(...)