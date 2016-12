Lundi, dans les pays anglo-saxons, on fera relâche pour le "Boxing Day". Ce congé, théoriquement consacré au déballage des cadeaux de Noël, a été adopté au niveau mondial, ce qui se solde par un des rares jours de fermeture quasi généralisé pour les marchés boursiers. Vendredi, les opérateurs ont donc logiquement pris leurs distances avec les positions financières les plus sensibles, à la veille d’un de ces rares longs week-ends financiers. Mais les principaux indices boursiers mondiaux ont terminé cette semaine atypique en très léger progrès. C’est que les gestionnaires de portefeuilles ont tout avantage à figer la situation, question de pouvoir acter des résultats positifs sur l’année qui se termine, de réaliser un travail de "window dressing" sur leurs positions, et d’empocher au passage un bonus un peu inattendu.

Effet dollar

C’est surtout le cas pour les portefeuilles lestés d’actions américaines, où la tension a fait place à l’optimisme aux derniers jours de l’année, et où la hausse de quelque 15 % sur un an est dopée pour les investisseurs européens par la progression du dollar face à l’euro. Une progression qui semble avoir fait place à une évolution moins franche, ces jours-ci.