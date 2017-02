Attendre, espérer, et tenter de voir peut-être un peu plus clair sur les réformes fiscales dites "phénoménales" du président américain ? C’est ce que font actuellement les opérateurs sur les marchés financiers, en imaginant dans les baisses de charges promises aux ménages et aux entreprises, le relais tant attendu qui permettrait de soutenir la hausse de Wall Street. Mais si cette explication permet de comprendre l’enthousiasme actuel des investisseurs, force est de constater que les résultats des entreprises américaines cotées sont à la hauteur de leurs prévisions, à une minorité d’exceptions près. Et ceci est de nature à justifier les valorisations actuelles. La stabilisation des taux à long terme sur le dollar aux alentours de 2,45 % est également de nature à rassurer les gestionnaires sur l’évolution des parts obligataires de leurs positions.

