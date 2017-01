Une année sur les marchés financiers ne ressemble que rarement à celle qui a précédé. L’exercice 2016 avait été marqué par des marchés américains de retour à leurs sommets historiques et par un dollar propulsé à la hausse par l’élection de Donald Trump. La première semaine de 2017 semble poursuivre sur la lancée, et l’ensemble des grandes places occidentales a continué sa progression durant les premières séances. L’indice BEL20 a ainsi terminé la semaine sur une progression de 1,5 % à des niveaux plus atteints depuis 2015, une hausse comparable à la progression de 1 % enregistrée à Paris et à Francfort.

Dilemme américain

Tout n’est toutefois pas aussi rose dans le meilleur des mondes, et divers signes pointent vers des moments plus difficiles pour les investisseurs, en particulier au niveau américain. La Réserve fédérale a calmé fermement l’enthousiasme des marchés en fin de semaine à l’occasion de sa dernière communication avant l’arrivée au pouvoir de Donald Trump (prévue pour le 20 janvier).

A cette occasion, elle a ouvertement exprimé ses doutes quant à la politique qui sera suivie par Donald Trump, et s’inquiète de l’impact de la hausse du billet vert sur le marché des changes. Un dollar fort aura un impact sur la compétitivité du pays, sur l’inflation, et par ricochet sur les chiffres de la croissance. Ces commentaires remettent également déjà en doute le plan de normalisation de la politique monétaire américaine si la croissance venait à s’essouffler rapidement durant les prochains mois.

(...)