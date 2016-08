Revue boursière : Jour "J" comme Janet (Yellen)

Placements / Marchés

S’il est vrai qu’un seul battement d’ailes de papillon au Brésil peut déclencher une tornade au Texas, une réunion de banquiers centraux dans une vallée bucolique du Wyoming pourrait tout aussi bien faire s’effondrer les marchés financiers de la planète. Ou les faire flamber. C’était l’interrogation de la semaine sur les places de cotation où l’inquiétude était palpable à l’approche de l’issue de cette rencontre à Jackson Hole, ponctuée par un discours de la présidente de la Réserve fédérale américaine (Fed), Janet Yellen.

Les (bonnes) paroles de Yellen

En conséquence, les variations de cours ont été limitées sur la semaine en Bourse, malgré une hausse progressive de la volatilité et des retraits prudents des valeurs les plus spéculatives à Wall Street. De son côté, le dollar a retrouvé un peu d’allant à chaque rumeur accréditant une hausse des taux de référence de la Fed début septembre. Un des objectifs fixés par la Fed pour revenir progressivement à une politique monétaire conventionnelle et pour relever ses taux d’intérêt (à court terme) étant l’assainissement du marché de l’emploi, cette perspective est désormais toute proche. Le taux de demandeurs d’emploi est en effet descendu sous les 5 %. En corollaire de cette évolution, on peut aussi noter le bond de 11,4 % en juillet des ventes de maisons neuves, dans un marché dopé par la faiblesse des taux d’intérêt hypothécaires.