Comme attendu, la dernière semaine de cette année financière a été des plus calmes. La trêve des confiseurs a ainsi tenu toutes ses promesses, même si le secteur des changes a connu une journée un peu particulière vendredi. La paire euro/dollar a en effet été secouée vendredi dans un marché déserté, les opérateurs londoniens ayant entamé le week-end plus tôt que leurs homologues européens. On soupçonne donc une fois encore les algorithmes de gestion d’avoir déclenché des ventes de dollars, des prises de bénéfices, sur des bases techniques, ce qui dans un environnement moins liquide qu’à l’ordinaire, a induit une volatilité exceptionnelle. En quelques minutes, l’euro a récupéré 1,6 % face au dollar.

Fondamentaux

Certes, la devise américaine a progressé rapidement ces derniers mois face aux autres devises de référence. Certes, les observateurs rationnels estiment que sur base de la théorie des pouvoirs d’achats, le dollar devrait se situer autour de 1,20 ou 1,25 pour un euro, et il serait donc techniquement surévalué. Ce que révèle l’excellent "Big Mac Index" de "The Economist". Mais le marché apprécie l’évolution des taux d’intérêt sur le billet vert, et reste séduit par les perspectives économiques ouvertes par le discours ultralibéral du président américain élu. Et ce sursaut de l’euro semble donc anormal. Quelques heures après cette flambée, il n’en subsistait rien, les opérateurs ayant décidé de limiter leur exposition et de boucler leurs carnets d’ordres. Reste que l’euro est pratiquement à parité avec le dollar, ce qui aura des conséquences à terme, positives pour nos exportations, négatives pour nos importations, et significativement, pour la facture de nos approvisionnements énergétiques, le baril de brut restant bien plus haut en cette fin d’année que son plancher atteint en février dernier, sous les 30 dollars. Le rebond du dollar aura un impact différé sur les prix, la plupart des matières premières étant cotées dans la devise américaine, et ayant progressé cette année. On anticipe sans doute une reprise. Et cela se traduit déjà dans le niveau de confiance des consommateurs américains en décembre, au plus haut depuis août 2011 à 113,7. Un effet Trump ? Le président élu s’en est attribué la paternité, sur Twitter.