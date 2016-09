Revue boursière: Le silence de Mario Draghi

Placements / Marchés

Une semaine pour rien ou presque en Bourse, si l’on s’en tient à l’évolution hésitante des indicateurs de tendance. Ce constat cache bien évidemment des situations particulières, mais il traduit surtout l’impact trop important désormais de l’attitude des banques centrales sur le comportement des acteurs du monde financier. Les marchés attendaient un signe de la part de la Banque centrale européenne (BCE), et ils ont été déçus du silence estival à peine rompu jeudi par Mario Draghi, le patron de l’institut d’émission européen. La BCE n’a rien changé, ni ses taux de référence, ni son programme d’achats d’obligations planifiés jusqu’au mois de mars 2017. Ce qui explique le manque d’entrain des opérateurs.

Sécurité d’abord

Rien de neuf sous le soleil monétaire ? Le monde financier - des banques, essentiellement - a donc préféré jouer la carte de la sécurité en optant pour les émissions obligataires du moment, en prenant au passage un risque de valorisation relativement important. Pour ne pas voir leurs fonds pénalisés par la prime à payer à la BCE en regard de la sécurité qu’elle offre aux banques, ces dernières ont accepté de souscrire à des émissions obligataires émanant d’entreprises de premier plan, avides de capitaux engrangés à des conditions historiquement faibles. En zone euro, Sanofi (pour 3 milliards d’euros en différentes tranches) et Henkel (pour 500 millions) ont même pu emprunter à des taux légèrement négatifs, apparemment une première de la part d’entreprises non financières. Aux Etats-Unis, le bilan des émissions de la semaine s’élève à plus de 18 milliards de dollars. La Banque européenne d’investissement (BEI) a, pour sa part, émis 4 milliards d’euros sur 7 ans assortis d’un taux de 0 %, mais avec un prix d’émission de 101,73 %, ce qui donne un rendement brut pour les souscripteurs de -0,238 %... Et qui risque de donner des sueurs froides en matière de valorisation en cas de remontée des taux d’intérêt. Mais le rating "triple A" de la BEI suffit à rassurer sur le remboursement futur du capital.

Cofinimmo au front

