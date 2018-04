Une fois de plus, la semaine financière a été rythmée par les tweets assassins ou amicaux du président américain, selon son humeur du jour, avec toutefois un bilan hebdomadaire positif de quelque 2 % pour les places de référence en Europe et aux Etats-Unis. La seule trace visible des craintes inspirées par une intervention américaine en Syrie et une éventuelle réaction russe, est certainement la reprise de la hausse des prix du baril de brut.