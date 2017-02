En dépit d’un agenda politique qui semble de plus en plus troublé, les marchés financiers américains ont fait preuve d’une belle résistance sur la semaine écoulée, aidés par une saison des résultats qui a vu une large majorité de surprises positives, par une banque centrale qui a décidé de ne pas bouger à son taux directeur, et par de très bons chiffres pour l’emploi. L’indice Dow Jones a continué d’osciller autour de la barre des 20 000 points, sans toutefois s’en détacher nettement. Cette bonne résistance a permis aux Bourses européennes de bien se comporter, avec des performances hebdomadaires stables à légèrement positives, notamment pour l’indice Bel 20.

Incertitudes

Pour autant, de nombreux gestionnaires de fonds sont aujourd’hui en train d’adopter une posture plus prudente sur les actions américaines, notamment en raison des incertitudes concernant l’agenda économique du président américain. Selon les données d’une étude de Merrill Lynch, les investisseurs se sont plutôt rués sur les fonds obligataires durant la première semaine de Donald Trump à la tête des Etats-Unis (avec plus de 8,5 milliards de dollars de nouvelles souscriptions vers des fonds indexés sur l’inflation ou vers la dette d’entreprise à haut rendement) tandis que les flux nets en direction des fonds en actions ont été faméliques. C’est donc loin d’avoir été un vote de confiance, d’autant que les fonds en actions américaines ont vu des sorties massives de capitaux au bénéfice notamment des actions émergentes.

Les acteurs des marchés financiers avaient longtemps espéré que les politiques les plus agressives préconisées par Donald Trump passeraient au second plan au profit des initiatives économiques susceptibles de doper la croissance américaine. Ces derniers jours ont toutefois montré que le nouveau président américain risque de ne pas maintenir des relations diplomatiques stables avec ses principaux partenaires, ce qui risque à moyen terme d’être préjudiciable à l’activité économique.