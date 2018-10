C’est un énorme paradoxe : les Belges placent le rendement en tête des points d’attention pour leurs placements mais ils restent friands du compte d’épargne qui, pourtant, offre des taux d’intérêt de quelques dixièmes de pourcentage seulement. Ce constat a été fait hier à l’occasion de la présentation du 4e observatoire "Les Belges et leur épargne" réalisé par la banque CBC.

Ce résultat "confirme qu’il existe différents biais comportementaux chez les épargnants belges qui présentent une capacité d’attention limitée en matière d’investissement et sont désarçonnés face à une quantité importante d’informations et de critères à prendre en compte sur les marchés financiers. Conséquence, les Belges voient à court terme et manquent de dynamisme dans la gestion de leur épargne", estime Marie Lambert, professeur de finance à HEC Liège, présente à la conférence de presse pour commenter l’étude.

"Vent en poupe"

Cherchant à proposer des alternatives au livret d’épargne, CBC s’est plus particulièrement intéressée à l’investissement durable dans son enquête réalisée auprès de 1 053 personnes interrogées de fin juin à début juillet. Car elle estime que l’investissement durable a le "vent en poupe", les Belges détenant actuellement plus de 11,5 milliards en fonds SRI (Socially Responsible Investment) contre 6,5 milliards en 2008.

Mais force est aussi de constater que nombre de Belges (61 %) ignorent ce qu’ils peuvent attendre en termes d’encadrement et de fiabilité. Et un Belge sur deux ne sait pas ce qu’il peut attendre en termes de rendements. Autre constat : le durable est avant tout associé à l’environnemental (46 %). Le grand défi, a expliqué hier Xavier Fall, directeur général du marché des particuliers chez CBC, étant de "prouver qu’en termes de rendement, l’investissement durable peut supplanter l’investissement classique".

Au sein de KBC, l’investissement durable représente en moyenne 6,5 % du total. Les fonds répondent à trois critères : best in class (premier dans sa catégorie), impact investing (par exemple l’éolien) et les fonds thématiques (par exemple l’eau). Ces critères sont vérifiés par un collège indépendant. "Ce qui représente un travail assez lourd par rapport aux investissements classiques. On avait un objectif de 5 milliards d’investissements en 2017, on vise 20 milliards en 2020", poursuit Xavier Fall. Sa basant notamment sur Sustainanalytics, la banque a aussi des critères d’exclusion comme par exemple les bons du Trésor américain vu la politique environnementale des États-Unis.

Vers des indices européens ?

Dans le monde de l’investissement durable, "on voit une plus grande volonté de donner un cadre", estime encore Xavier Fall. Il faut savoir que chaque État membre a sa propre définition de la durabilité alors que des discussions sont en cours au sein de la Commission européenne sur la constitution d’indices. Marie Lambert regrette néanmoins que ces discussions, qui devraient s’achever en 2019, "soient encore très liées au caractère environnemental" et "pas assez orientées sur la bonne gouvernance ou la responsabilité sociétale".