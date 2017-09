Près de 2.600 euros : tel est le budget moyen des jeunes âgés de 12 à 25 ans au cours des 12 derniers mois, selon une enquête menée pour le compte de bpost banque auprès de 600 jeunes.

Les jeunes ont d’ailleurs un côté écureuil : ils épargnent 41 % des 2.569 euros en question, soit 1.050 euros. Tous ne mettent pas pour autant quelques noix de côté: un jeune sur deux n’épargne pas le moindre euro, alors que 13 % n’ont strictement rien dépensé avec l’argent reçu.

Si 21 % de ces jeunes épargnent pour acheter un bien immobilier, on peut supposer que cette proportion est tirée vers le haut par les jeunes ayant dépassé le cap de la vingtaine d’années.

Quoi qu’il en soit, ces quelque 2.600 euros - de moyenne - ne sont pas tombés du ciel. Bien entendu, une partie de ce montant est de l’argent de poche.

Les parents (92 %) et les grands-parents (78 %) sont les plus fréquents donateurs d’argent de poche. Il y a aussi les parrains et marraines (44 %). Il y a encore d’autres membres de la famille (24 %). Cela représente 759 euros en moyenne par an, ou encore 63 euros par moi.