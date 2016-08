Wall Street finit en légère baisse une séance peu animée

Placements / Marchés

Wall Street, où le calme estival régne toujours, a légèrement baissé mardi, sans bénéficier d'un bon chiffre sur la consommation qui a surtout attisé les spéculations sur un resserrement monétaire aux Etats-Unis: le Dow Jones a perdu 0,26% et le Nasdaq 0,18%.

Selon des résultats définitifs, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a cédé 48,69 points à 18.454,30 points et le Nasdaq, à dominante technologique, 9,34 points à 5.222,99 points. L'indice élargi S&P 500 a reculé de 4,26 points, soit 0,20%, à 2.176,12 points.

"Les échanges sont vraiment très calmes", a résumé Bill Lynch, de Hinsdale Associates. "On est en plein marasme estival et on risque d'attendre après la fête du Travail (le 5 septembre) pour que les choses redémarrent."

"Quant au déclin d'aujourd'hui, on ne fait guère que revenir sur la hausse d'hier", elle-même limitée, a-t-il noté. "S'il y a une chose à retenir, c'est le chiffre sur le moral des ménages, qui a été meilleur que prévu."

Cet indice, établi par l'organisation Conference Board pour le mois d'août, a fait état d'une amélioration inattendue de la confiance des consommateurs ce mois-ci, mais cela n'a guère semblé soutenir les indices, qui ont au contraire accentué leur baisse après sa publication.

"On dirait surtout que c'est un nouvel indicateur en faveur d'un resserrement de la politique de la Réserve fédérale (Fed)", a estimé Jack Ablin, de BMO Private Bank, y voyant comme preuve une bonne performance des valeurs bancaires par rapport au reste du marché.

La banque centrale américaine s'est pour l'heure abstenue depuis le début 2016 de limiter de quelque manière son soutien à l'économie, mais ses responsables agitent depuis la fin du mois l'hypothèse d'une hausse des taux dès la fin septembre.

Cette perspective reste néanmoins, dans l'esprit des investisseurs comme dans les déclarations des responsables de la Fed, largement conditionnée au niveau des chiffres mensuels de l'emploi que publiera vendredi le gouvernement américain.

"Les investisseurs se contentent probablement d'attendre les chiffres de l'emploi", a ainsi reconnu M. Lynch.

Le marché obligataire reculait légèrement. Vers 20H20 GMT, le rendement des bons du Trésor à 10 ans montait à 1,567% contre 1,560% lundi soir, et celui des bons à 30 ans à 2,232% contre 2,211% précédemment.