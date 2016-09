Wall Street prudente à la veille des chiffres sur l'emploi aux Etats-Unis

Venezuela : marche "historique" d'opposants contre le président Maduro

Vêtus de blanc, agitant des drapeaux jaune, bleu et rouge du Venezuela, et des pancartes où l'on pouvait lire "changement" ou "Référendum, maintenant", une marée d'antichavistes, du nom de l'ex-président Hugo Chavez (au pouvoir de 1999 à 2013), a rempli trois larges avenues de l'est de Caracas.