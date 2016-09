Wall Street va poursuivre une rentrée incertaine

Placements / Marchés

Après avoir marqué le pas lors d'une semaine raccourcie de rentrée, Wall Street risque de rester imprégnée d'incertitudes sur la Réserve fédérale (Fed), la santé de l'économie américaine et la politique, tout en espérant trouver quelques réponses dans une salve d'indicateurs.

Depuis le précédent week-end, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a perdu 2,20% à 18.085,45 points et le Nasdaq, à dominante technologique, 2,36% à 5.125,91 points. L'indice élargi S&P 500 a reculé de 2,39% à 2.127,81 points.

"On est face à un marché qui essaie de s'ajuster à des inconnues", a résumé Gregori Volokhine, de Meeschaert Financial Services. "Cela explique que l'on fasse du surplace, que les volumes soient faibles et que les investisseurs soient un petit peu perdus."

Les indices, qui ont enregistré l'essentiel de leur baisse hebdomadaire lors d'un fort recul vendredi, ont connu une rentrée en demi-teinte au sortir d'un week-end prolongé lundi par la fête du Travail, qui sonne traditionnellement la fin des vacances d'été pour les investisseurs.

"L'inconnue évidente, puisque l'on ne parle que de cela depuis des années, c'est la position de la Réserve fédérale, mais une autre inconnue, désormais nettement là sur le marché, c'est le résultat des élections", a énuméré M. Volokhine. "Pour un marché, avoir autant d'inconnues sur lesquelles se poser des questions chaque jour, c'est difficile."

Tandis que les Etats-Unis sont désormais à moins de deux mois de leur scrutin présidentiel opposant la démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump, une autre échéance va d'abord retenir le monde économique: la prochaine décision de la Fed le 21 septembre.

"L'incertitude continue à régner sur les intentions de la Fed", a reconnu Hugh Johnson, de Hugh Johnson Advisors. "C'est difficile de savoir si elle va relever ses taux. Le consensus de plus en plus marqué, c'est qu'elle va attendre décembre... Mais tout le monde a conscience qu'il suffirait d'un rien pour changer cela."





Sens unique

Les responsables de la banque centrale américaine, qui n'a pour l'heure rien fait pour diminuer son soutien à l'économie depuis le début de l'année, avaient agité fin août l'idée d'une hausse des taux américains dès septembre, mais les dernières statistiques en date, notamment sur l'emploi, ne sont pas apparues assez éclatantes pour l'encourager en ce sens.

Ces chiffres mitigés provoquent "aussi beaucoup d'incertitudes sur les résultats d'entreprises alors que l'on était censés les voir rebondir ", a insisté M. Johnson. "Mais les statistiques sont un peu mitigées... Il faut qu'elles soient meilleures pour que la Bourse remonte !"

Il estimait que ce manque de visibilité relançait une fois de plus les doutes sur le niveau élevé des valorisations à Wall Street, qui reste proches de records alors que les chiffres d'affaires des entreprises ne parviennent toujours pas à progresser d'une année à l'autre.

En tout état de cause, la semaine prochaine donnera de nombreux éléments sur l'état de l'économie, avec des chiffres sur les ventes de détail, la production industrielle (jeudi dans les deux cas) et l'inflation (vendredi) en août, ainsi que des indicateurs avancés sur l'activité de la région de Philadelphie (jeudi) et le moral des ménages (vendredi) ce mois-ci.

"Je pense que la Bourse va continuer à baisser la semaine prochaine", a avancé Tom Cahill, de Ventura Wealth Management, remarquant au passage que Wall Street venait, comme ses homologues européennes, de subir une déception face au maintien du statu quo de la Banque centrale européene (BCE).

"Les investisseurs, qui avaient accru l'exposition au risque de leurs portefeuilles, ont maintenant l'occasion de se défaire de positions. Certains titres vont souffrir et des acteurs vont essayer de parier à la baisse", a-t-il expliqué.

Reste que le contexte semblait particulièrement périlleux pour s'exposer dans un sens ou l'autre, au moment où, de façon inhabituelle, la Bourse, le marché obligataire et les cours des matières premières ont tous tendance à évoluer dans le même sens.

"C'est un marché qui n'a historiquement jamais été aussi corrélé, ce qui rend d'autant plus difficile d'intervenir dessus", a conclu M. Volokhine.