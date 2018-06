Une touche verte pour se sentir mieux.

Avez-vous déjà pensé à tous les éléments présents dans l'air de votre habitation? Vous utilisez du déodorant en bombe le matin? Les résidus se dispersent dans l'air. Vous vous chauffez au bois? Vous pouvez respirer sans vous en rendre compte des particules de suie. Vous fumez? Vous venez de peindre les murs ou d'utiliser des produits d'entretien assez puissants? Vous utilisez des parfums d'ambiance? Encore une fois tout cela se retrouve dans l'air que vous respirez. Et on ne parle même pas de la moisissure qui peut envahir les pièces les plus humides de votre logement. La plupart des gens pense que l'air de leur habitat est pur alors qu'il ne l'est absolument pas.

Comment faire pour respirer un air de qualité? Aérer ! Pour bien faire, il faudrait aérer tous les jours, à des heures où il y a peu de fréquentation de voiture dans votre rue. En plus de cela, nous vous conseillons d'installer les plantes ci-dessous qui s'intégreront parfaitement à votre déco. Selon la NASA et d'autres laboratoires scientifiques, elles ont en effet la capacité de dépolluer l'air en capturant les éléments nocifs. Elles luttent toutes efficacement contre les maladies respiratoires, les rhumes, les maux de tête, l'anxiété et les troubles du sommeil. Des solutions entièrement naturelles qui vous aideront à vous sentir mieux chez vous tout en ajoutant un plus non négligeable à votre déco. Ne lésinez donc pas sur les plantes, plus vous en mettrez, plus les effets se feront ressentir.





Le chlorophytum ou "plante araignée"

Le lierre





L'aloe verra

L'areca

Le ficus

Le dracaena

Le spathiphyllum

Le pothos

La sansevière

La plante caoutchouc





A noter que les chrysanthèmes font partie des plantes qui dépolluent le plus mais étant donné qu'elles sont fortement associées à la fête des morts dans nos régions, pas sûr que tout le monde ait envie d'en installer dans son appartement.