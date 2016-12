Un lieu de paradis qu’affectionnait la star...

Loin des paparazzi et entouré de gens plus relax, George Michael aimait l'Australie. Il ne devait rester à Sydney que 48h en 2010 lors d'une tournée et ce fût le coup de foudre. La star n'a pas embarqué dans son avion. Le chanteur a très vite abandonné son hôtel de luxe pour cette superbe villa, la Palm Beach, perchée sur le Whale Beach. Ici, les étés étaient longs, la communauté gay plus libre, les gens qui l'entouraient ne jugeaient pas... Et puis, il y avait Fadi Fawaz, son dernier partenaire en date.

George Michael a donc craqué pour cette villa de Sydney achetée 4,8 millions d'euros. Avec vue sur mer, la demeure peut accueillir douze personnes sur trois étages. Aujourd'hui, elle est mise en location par l'agence Contemporary Hotels (pour au moins sept jours) au prix de 1500 dollars la nuit en basse saison et 3928 dollars en haute saison. Un montant qui ne repousse certainement pas les amateurs fortunés de belles résidences pour les vacances. La Palm Beach Villa est d'ailleurs très peu inoccupée.