Notre top des grandes brasseries bruxelloises de toujours

Avec la réouverture des Armes de Bruxelles, l'occasion était belle de se pencher sur ces brasseries de toujours qui a enchanté nos grand-parents et dans lesquelles on aime toujours emmener nos enfants. Parce que ce sont des institutions qui proposent des plats authentiques et goûteux et une ambiance qui se fait rare.