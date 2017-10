Les boulangers utilisent en général quatre ingrédients pour confectionner un pain : de l’eau, du sel, de la farine et de la levure. La levure est notamment vendue en cubes ou en poudre au supermarché. Il est possible de remplacer la levure par du levain, un mélange d’eau et de farine (seigle, froment, épeautre, malt, etc.) dans lequel on ajoute parfois du miel ou du sucre. Le pain au levain fait d’ailleurs son retour en force depuis quelques années.





Comme la levure, le levain est destiné à donner du volume au pain. Le levain est aussi apprécié car il facilite la digestion, il est sain pour l’organisme, offre un goût particulier (un peu plus sur) et se conserve assez longtemps. Vous trouverez du pain au levain dans quelques boulangeries artisanales à Bruxelles, pour certaines de tradition française (le pain au levain est plus répandu en France). Nous vous livrons ci-dessous cinq adresses où le pain au levain est réalisé chaque jour dans un atelier situé juste à côté du magasin, sélectionné par le site indépendant Tartine & Boterham.





Hopla Geiss Bakery – Saint-Gilles (chaussée d’Alsemberg, 105) :

La Boulangerie des Tanneurs – Bruxelles (rue des Tanneurs, 60) :

Renard Bakery – Ixelles (Place Fernand Cocq, 3) :

Maison Barat – Uccle (Place de Saint-Job, 34) :

La Boulangerie Normande – Anderlecht (Place de la beauté, 12) :