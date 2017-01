Ca bouge à Bruxelles, la preuve avec 5 nouvelles initiatives pâtissières menées par de jeunes entrepreneurs que nous présente Tartine et Boterham, le blog indépendant qui s'intéresse aux artisans boulangers.





L’année 2017 s’annonce résolument gourmande pour la capitale. Au fil de nos pérégrinations avec « Tartine et boterham » (le site des boulangeries-pâtisseries artisanales à Bruxelles), nous avons croisé de jeunes entrepreneurs désireux d’apporter leur pierre à l’édifice. Chacun d’eux décline un concept inédit et savoureux. A noter que toutes les gourmandises sont disponibles à la commande via le site de ces jeunes artisans.





Les biscuits « Mad Lab » : d’origine française, Cyril Beneche s’est lancé voici deux ans dans la confection de biscuits rock’n roll. Entendez par-là des biscuits aux saveurs fortes et inédites. Testez par exemple l’ « Antisocial » (sésame noir et citron confit), le « Nice boys » (citron confit, romarin et noisettes) ou encore le « Red Morning » (poivres roses et romarin). Cyril arpente certains marchés à Bruxelles, découvrez l’agenda sur son site !





La Fée Macaron : Anaïs Benmouissa est une jeune pâtissière qui confectionne dans une atelier à Schaerbeek des dizaines de sortes de macarons différents : caramel, coquelicot, rose,… Vu le succès, elle a élargi sa gamme en confectionnant des gâteaux (Forêt Noire, Blondies,…) des tartes (citron, cerise, framboise,…), des cookies et des cheesecakes. Les pâtisseries d’Anaïs sont résolument gourmandes et généreusement garnies.





Le gâteau sur la cerise : derrière ce nom original se cache le pâtissier Gilles Delstanche. Depuis son atelier situé à Uccle, ce jeune artisan développe une gamme de biscuits et de cakes, des choux croustillants (goûtez le caramel/fleur de sel et le citron) et tartes de saison (testez la tarte garnie de crème de noix et cassonade brune !). Gilles peut même vous élaborer des gâteaux sur mesure pour vos anniversaires et autres événements.





Pâtes à tartiner « Eugène » : de la pâte à tartiner, oui mais sans huile de palme et autres améliorants ! C’est à base de produits bio et sains qu’Eugénie Gillot, à l’origine de la marque « Eugène », prépare ses pâtes à tartiner maison. Nous avons notamment craqué sur le pot de praliné noisette et celui au caramel au beurre salé. Les pâtes à tartiner « Eugène » sont disponibles dans certaines épiceries fines à Bruxelles (voir la liste sur le site).





Atelier Pat'Achou : Isabelle Mathieu est devenue experte en décoration de pâtisseries. Passez-lui un coup de fil et confiez-lui vos envies gourmandes. Elle peut vous élaborer un cake à plusieurs étages, de plusieurs couleurs différentes et avec toutes les inscriptions et décorations que vous désirez. Elle peut même construire une maison en biscuits ! A noter qu’Isabelle donne également des cours de décoration de biscuits dans son atelier situé à Anderlecht.









>> Retrouvez quelques-uns de ces artisans lors d’un brunch organisé par « Tartine et boterham » le 29/1 au « Musée de la BD ». Toutes les infos par ici : http://tartine-et-boterham.be/evenements/brunch-au-musee-de-la-bd/